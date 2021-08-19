السعودية: امرأة تدمر محلا بمركبتها خلال تدربها على القيادة ... فيديو

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو مصور يظهر اقتحام مركبة لأحد المحال التجارية وتحطيم واجهته الزجاجية وإحداث أضرار فيه.

وظهرت في الفيديو سيارة تستعد للتوقف أمام أحد المحلات إلا أنها اندفعت بشكل مفاجئ نحو المحل المقابل فحطمت واجهته الزجاجية.

وأظهرت زاوية أخرى لكاميرا المراقبة اقتحام السيارة للمحل، ودهسها أحد الأشخاص بداخله وأحداثها أضرارا فادحة بمحتوياته.

ويظهر المقطع المتداول نزول أحد الأشخاص من المقعد المجاور لمقعد السائق دون أن ينزل الجالس على مقعد القيادة الذي أكد عدد من متداولي المقطع أنه امرأة كانت تتدرب على القيادة لكنها لم تتمكن من إيقاف السيارة.

لحظة اقتحام سيارة تقودها امرأة “تتعلم القيادة” لأحد المحلات في مدينة #الرياض؛ ما أسفر عن تحطيم واجهته. pic.twitter.com/IanpNDljY4 — رائج السعودية (@raejksa) August 18, 2021

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