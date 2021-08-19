«زارا» تحلم بلقب أصغر امرأة تطير بمفردها حول العالم

المصدر: بروكسل ■ د.ب.أ

بدأت زارا رذرفورد، التي تبلغ من العمر 19 عاماً، أمس، محاولتها لتصير أصغر امرأة تطير بمفردها حول العالم، إذ غادرت بلجيكا في رحلة من المقرر أن تشمل 52 دولة وخمس قارات، وأظهر موقع إلكتروني يتتبع مسار رحلتها، أنها أقلعت من بلدة كورتريك متجهة نحو القناة الإنجليزية.

وقالت رذرفورد، التي تحمل جنسية مزدوجة بريطانية وبلجيكية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قبيل إقلاعها بمفردها: «في اللحظة التي تقلع فيها عن الأرض، تنسى كل شيء، وتكون أنت والطائرة فقط».

وتحتفظ الأميركية شيستا وايز، التي سافرت حول العالم بمفردها في سن الـ30، بالرقم القياسي حالياً.

أما صاحب الرقم القياسي من الشباب، فيبلغ من العمر 18 عاماً، وهو أمر قالت عنه رذرفورد إنه علامة على عدم المساواة بين الجنسين.

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