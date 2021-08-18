سيدة تعثر على الكلب "رعد" وترفض تسلم 15 ألف دولار مكافأة مالية

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أثارت قصة الكلب "رعد"، الذي فقد في العاصمة الأردنية عمان، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما رصد صاحبه مكافأة مالية قدرها 10 آلاف دينار أردني (حوالي 15 الف دولار أمريكي) لمن يعثر عليه.

وقال موسى خريسات "صديق مالك الكلب الذي يقيم في فرنسا" إنه تم العثور على الكلب وعاد إلى منزله مساء أمس، بعدما وجدته سيدة أردنية كانت تقيم في أمريكا وتهتم بتربية الكلاب، وأمسكت به وأعادته إلى صاحبه.

وأضاف خريسات لرؤيا أن السيدة رفضت المكافأة المالية، مؤكدة أنها ردت الكلب لأصحابه كعمل خيري لا أكثر وأنها "لا تفكر في الفلوس".

وأشار خريسات إلى أن الكلب "رعد" كان عائدا من إربد الى عمان برفقة أحد الأشخاص، حيث كانت لديه مراجعة لدى طبيب بيطري، كون الكلب رعد يعاني من الربو، وفقده الشخص الذي كان معه في منطقة تل الرمان حينما أوقف سيارته جانبا لقضاء حاجة.

وبين أن الكلب كان يجلس في الكرسي الخلفي للسيارة، وكانت النافذة مفتوحة، فقفز من النافذة وهرب بعيدا، ومن ثم عثرت عليه السيدة وأعادته لصاحبه، مشيرا إلى أن مدرب الكلب أبلغهم بأن هذا النوع من الكلاب يصعب السيطرة عليه بسهولة، إلا إذا كان الشخص متخصصا ومدربا جيدا للتعامل مع الكلاب.

وأوضح أن الكلب "رعد" هو من سلالة نادرة جدا، وأن أعداد تلك الكلاب من هذه السلالة قليلة جدا، مضيفا أن المسألة أيضا تتعلق بروح خلقها الله، لذا يجب الاهتمام بها.

وكان مالك الكلب كتب على صفحته الشخصية "كلبي (رعد جريت دان) ضائع من صباح اليوم في منطقه تل الرمان ولمن يجده مكافأه ماليه مقدارها عشر الاف دينار عدا ونقدا. الكلب معه ربو ولا يستطيع العيش اكثر من يومين بالشارع".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news