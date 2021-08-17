جزيرة ياس تضيء معالمها بألوان العلم الهندي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أضاءت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية في أبوظبي، معالمها السياحية أمس، بألوان العلم الهندي احتفاءً بالذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال الهند الذي يصادف 15 أغسطس 2021.

وأضاءت الجزيرة معالمها بألوان العلم الهندي بما في ذلك الاتحاد أرينا، وفندق دبليو أبوظبي - جزيرة ياس. وتعد جزيرة ياس واحدة من أبرز الوجهات الترفيهية وأسرعها نمواً على مستوى العالم، وتقع على شواطئ أبوظبي على بعد 20 دقيقة من مركز المدينة و50 دقيقة فقط من دبي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news