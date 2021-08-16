تابوت فرعوني حقيقي يستقبل زوار الجناح المصري بإكسبو بدبي

المصدر: د ب ا

يصل لمدينة دبي الشهر المقبل تابوت فرعوني جرى اكتشافه مؤخرا بمنطقة سقارة الأثرية بمحافظة الجيزة المصرية، وذلك ليكون التابوت في استقبال زوار الجناح المصري بمعرض إكسبو 2020 بدبي، وفقا لبيان لوزارة السياحة والآثار المصرية.

وبحسب البيان الصادر اليوم، أكد وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني، خلال لقاء بوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، لبحث الاستعدادات الخاصة بالمشاركة المصرية في المعرض، على «حرص الوزارة على إتاحة كافة إمكاناتها وخبراتها لإنجاح المشاركة المصرية، وإظهار الجناح المصري في إكسبو دبي بالصورة التي تتناسب مع مكانة مصر، باعتبارها أحد أهم المقاصد السياحية والأثرية العالمية».

ونقل البيان عن الوزيرة جامع القول إنه سيتم يوم الخميس المقبل الانتهاء من كافة الأعمال الداخلية والخارجية بالجناح المصري بإكسبو 2020 بدبي، مشيرة إلى أنه يجرى حاليا التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لانتقاء محتوى الجناح المصري لإخراجه بالصورة التي تعكس ثقل مصر ومكانتها على المستويين الإقليمي والعالمي.

وشددت جامع على أن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية والحكومة بالمشاركة المصرية في هذا الحدث الدولي، الذي يعقد لأول مرة في دولة عربية.

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