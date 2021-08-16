116 مليون مشترك في «ديزني بلس»

المصدر: لوس أنجلوس ■ د.ب.أ

أكدت مجموعة الإعلام والترفيه الأميركية والت ديزني، أن عدد مستخدمي منصة بث الأفلام عبر الإنترنت حتى الثالث من يوليو الماضي وصل إلى 116 مليون مشترك، وهو ما يزيد على ضعف عدد المشتركين في التوقيت نفسه من العام الماضي، في الوقت الذي بدأت فيه المنصة بث حلقات جديدة من الأعمال الشهيرة مثل ذا فالكون ووينتر سولجير ولوكي وفيلم لوكا.

وأشار موقع سي نت دوت كوم إلى أن منصة نتفليكس المنافسة، وهي أكبر منصة لبث الفيديو في العالم وصلت إلى رقم 209 ملايين مشترك في مختلف أنحاء العالم بعد أكثر من 10 سنوات من انطلاقها، في حين «ديزني بلس» وصلت إلى 116 مليون مشترك خلال أقل من عامين.

وتتوقع «ديزني» وصول إجمالي عدد مشتركي «ديزني بلس» بحلول أواخر 2024 إلى ما بين 230 و260 مليون مشترك على مستوى العالم.

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