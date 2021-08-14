أب سوري يحبس ابنته لسنوات في غرفة معزولة تحت الأرض

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

نجحت الشرطة في ريف دمشق في تحرير شابة، حبسها والدها لسنوات في غرفة معزولة.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية على موقعها أن شرطة ناحية جديدة عرطوز في ريف دمشق تلقت معلومات عن إقدام «عدنان خ» على احتجاز ابنته نور (في العقد الثالث من العمر) بغرفة معزولة نصفها تحت الأرض، مشيرة إلى أن دورية تحرت المكان، ووجدت الفتاة محتجزة داخل الغرفة وتبدو عليها علامات الشحوب والتعب النفسي والجسدي.

وأسعفت الدورية الفتاة إلى أقرب نقطة طبية، وألقت القبض على والدها الذي اعترف باحتجاز ابنته لسنوات عدة بحجة أنها مريضة.

ووفق موقع الوزارة، سيحال المتهم إلى القضاء، بينما مازالت الفتاة تتلقى العلاج في مشفى قطنا الوطني.

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