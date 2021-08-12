الصين: قائمة أغانٍ سوداء في نوادي الكاريوكي

المصدر: شنغهاي ■ د.ب.أ

تستحدث الصين نظاماً لقائمة سوداء يختص بالأغاني التى يتم تشغيلها في نوادي الكاريوكي في أنحاء البلاد، بهدف حظر الأغاني ذات المحتوى غير القانوني والضار، وفقاً لقواعد صادرة عن وزارة الثقافة والسياحة.

وذكرت وكالة «بلومبرغ»، أمس، أنه وفقاً للقواعد الصادرة أول من أمس، يجب ألا تحتوي الأغاني التي تعرض في نوادي الكاريوكي على محتوى يعرّض الوحدة والسيادة الوطنية للخطر.

كما تحظر القواعد الأغاني التي ينتهك محتواها السياسات الدينية في الصين أو يدعو إلى الفحش والمقامرة والعنف والجرائم المتعلقة بالمخدرات. وتدخل القواعد حيز التنفيذ أول أكتوبر المقبل.

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