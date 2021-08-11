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    عمرو دياب يكشف عن خط الأزياء الخاص به

    خط أزياء دياب يحمل اسم 34. أرشيفية

    المصدر:
    • دبي ■ الإمارات اليوم
    التاريخ:

    كشف الفنان، عمرو دياب، عن بداية إنتاج خط الأزياء الخاص به، الذي يحمل اسم «34».

    ونشر «الهضبة» صوراً له عبر حسابه على «إنستغرام»، وهو يرتدي تيشيرت ونظارة شمسية وقلادة من موديلاته الجديدة.

    وكان دياب قد طرح، في فترة سابقة، عطره الذي يحمل الاسم نفسه وهو «34»، نسبةً إلى تاريخ ميلاد والديه وهو عام 1934. وأعلن عمرو دياب في حفله الأخير، الذي أقيم في الساحل الشمالي، أنه أطلق خط أزياء خاصاً به، وسيظهر بموديلاته المختلفة في حفلاته.

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