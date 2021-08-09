«أبل» تتيح للمستخدمين تعيين «وريث رقمي» يستعيد الحساب

المصدر: سان فرانسيسكو ■ د.ب.أ

أضافت شركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة «أبل» خاصية جديدة إلى خدمة الحوسبة السحابية (آي كلاود) تتيح للمستخدم اختيار شخص موثوق به موجود على قائمة اتصالاته على هاتفه الذكي «آيفون»، لكي يتمكن من إدارة صوره ومذكراته وأي بيانات يحفظها على خدمة «آي كلاود» بعد وفاته.

وأشار موقع «سي نت دوت كوم» أن شركة أبل أضافت مجموعة من التحسينات المهمة إلى خدمة «آي كلاود» في إطار الإصدار الجديد لنظام التشغيل «آي.أو.إس 15»، مثل استعادة الحساب والميراث الرقمي، والتي مازالت خاصية اختبارية لم تطرحها الشركة رسمياً بعد.

وتتيح خاصية الميراث الرقمي أو «ديجيتال ليجاسي» للمستخدم اختيار شخص ما يستطيع الدخول إلى بياناته والتعامل معها بعد وفاة هذا المستخدم.

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