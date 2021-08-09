3000 شخص يحتفلون بـ «عشاء الحرية» في برلين

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

التقى نحو 3000 شخص، أمس، في العاصمة الألمانية برلين لقضاء نزهة كبيرة في مكان غير اعتيادي ترويجاً للسياحة في برلين.

وعلى مدرج مطار تيجيل السابق، أخذوا أماكنهم على الطاولات التي تم إعدادها، حتى يتمكنوا من رؤية عبارة «برلين تحبك» بجانب قلب كبير.

وقدم الضيوف الطعام والشراب بأنفسهم، ولكن وفقاً للمنظمين، فقد تضمن العرض «خدمة وجبة صغيرة مجانية»، كما قدم فنانون مختلفون برنامجاً ثقافياً وموسيقياً متنوعاً.

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