رحلة تجريبية لـ «كمان نوح» في المياه

المصدر: البندقية ■ رويترز

عرف قارب ضخم على شكل آلة الكمان طريقه إلى المياه، أمس، في رحلة تجريبية بمدينة البندقية في إيطاليا، بعد صناعته تكريماً لذكرى الضحايا الذين لقوا حتفهم في جائحة فيروس «كورونا»، وانطلقت على متنه أنغام موسيقى عزفها فنان على آلة التشيلو.

وصنع القارب، الذي أُطلق عليه اسم «كمان نوح»، الفنان ليفيو دي مارشي، بالتعاون مع اتحاد تنمية البندقية، وابتدع الفنان المعروف باسم (نجار البندقية)، عدداً كبيراً من المنحوتات العائمة، بما في ذلك سيارة «فيراري» صنعها من الخشب.

وجلس عازف التشيلو بملابس السهرة أثناء الرحلة التجريبية. ويبلغ طول القارب 12 متراً، وسيحمل في نهاية الأمر فرقة لعزف الموسيقى أثناء الإبحار في القناة الكبرى بالمدينة.

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