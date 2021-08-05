هل تعرف كم تربح منك شركة فيسبوك في الساعة الواحدة ؟!

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

حققت تطبيقات التواصل الاجتماعي نتائج مالية غير مسبوقة مع تحول الناس إليها بشكل أكبر في ظل أزمة “كورونا”.

وفي المقدمة من هذه الشركات جاءت شركة فيسبوك التي كانت تربح نحو 5 ملايين دولار في الساعة الواحدة خلال فترة الربع الثاني من العام الحالي ، إذ كشفت النتائج المالية للشركة – التي تمتلك تطبيق فيسبوك للتواصل الاجتماعي وتطبيقات : الانستغرام، والواتساب- أنها سجلت في الربع الثاني من العام الحالي حوالي 10.5 مليار دولار. هذا المستوى من صافي الأرباح في ثلاثة شهور يعني أن الشركة حققت 117 مليون دولار في اليوم الواحد ( اي نحو 5 ملايين دولار في الساعة الواحدة).

وتعتبر شبكة فيسبوك الأكثر شعبية واستخداما في العالم من بين عشرات من شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل وذلك لبساطة استخدام هذه الشبكة وإتاحتها الإمكانية لنشر المحتوى الرقمي المتنوع على شكل منشورات تحتوي النصوص، والصور، والفيديوهات كما أنها تتيح خدمات وتطبيقات للتراسل مثل الفيسبوك، مسنجر، وخدمات البث المباشر الفيديوي أمام جمهور المستخدمين عبر خدمة “الفيسبوك لايف” كما أن هذه الشبكة العالمية تمتلك اليوم كلا من تطبيق الانستغرام وتطبيق التراسل “الواتساب”.

وارتفع عدد مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي إلى 2.9 مليار شخص.

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