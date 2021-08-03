قانون يلزم الأطباء بكتابة وصفاتهم بخط واضح في المغرب

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أثار قانون جديد في المغرب تفاعلا واسع النطاق من الجمهور، لانه يحل ظاهرة عامة ومعروفة في غالبية الدول العربية إن لم يكن العالم. ويلزم القانون الجديد، و الذي نشر في الجريدة الرسمية، الأطباء على كتابة وصفاتهم الطبية بخط مقروء ومفهوم.

ونص القانون الجديد أن الطبيب يجب أن يكتب "العلاج بخط مقروء وأن يحرص على أن يفهمه المريض ومحيطه وأن يتحرى تطبيقه بشكل جيد".

يشار إلى أن صدور هذا القانون يأتي مع مع الانتقادات الشائعة للأطباء في وصفاتهم لمرضاهم والتي تتميز في الغالب بخط سريع غير مفهوم.

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