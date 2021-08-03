ميغان ماركل تنوي الترشح لانتخابات الرئاسة الاميركية بدعم كلينتون وأوباما

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

كشف كاتب السيرة الذاتية البريطاني توم بارو، أن ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري حفيد ملكة بريطانيا إليزابيث، وابن والأميرة الراحلة ديانا، ستترشح للانتخابات الأمركية في غضون السنوات العشر المقبلة بدعم من هيلاري كلينتون والرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما.

وقال إنه يعتقد أن الخطوات التالية للممثلة السابقة هي غزو الولايات المتحدة - ثم العالم، مضيفا: "أن تصبح (ميغان) رئيسة يمكن أن تكون وسيلة لها لمواصلة حملتها من أجل الخير". بسحب صحيفة " ميرور" البريطانية.

وأشار إلى أنه "بدعم من العرابين الديمقراطيين، كلينتون وأوباما، لن تجد ميغان صعوبة كبيرة في الترشيح كواحد من أعضاء الكونغرس الأربعين الذين أرسلوا إلى واشنطن".

ورأى أن " "ميغان بالتأكيد لديها الشجاعة والثقة بالنفس للقتال من أجل الوصول إلى القمة… السؤال هو ما إذا كانت لديها القدرة على التحمل".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news