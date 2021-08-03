مسلسلات «الأجزاء» تحجز مكانها مبكراً في رمضان 2022

المصدر: إيناس محيسن ■ أبوظبي

حالة من النشاط الواضح تشهدها الساحة الفنية في مختلف المجالات، في ظل حماس صناع الفن والجمهور لعودة الحياة إلى طبيعتها، بعد ما سببته جائحة «كوفيد-19» من ارتباك وتراجع. اللافت أن هذا النشاط لم يقتصر فقط على العودة القوية للحفلات الغنائية، وانتعاش السينما، فقد شهد الإنتاج الدرامي أيضاً حالة مماثلة من النشاط، ورغم أن معظم الأعمال التي يجري إنتاجها وتصويرها في الفترة الحالية مرتبطة بالعرض عبر منصات رقمية، ورغم أن شهر رمضان المقبل لايزال بعيداً، إلا أن جانب من هذه الأعمال أعلن صنّاعه عن تخصيصه للعرض في رمضان 2022، على أمل الانتهاء منها مبكراً، خوفاً من التأخير سواء بسبب موجات جديدة من الإصابة بفيروس «كوفيد-19»، أو لانشغال أبطال هذه الأعمال في أبطال أخرى. ومن الملاحظ أن معظم هذه الأعمال هي أجزاء جديدة من أعمال سبق تقديمها في الموسم الدرامي لشهر رمضان في أعوام سابقة، ولاقت نجاحاً واسعاً.

رمضان كريم

من هذه الأعمال مسلسل «رمضان كريم 2»، الذي تم تقديم الجزء الأول منه في رمضان عام 2017، حيث أعلن المخرج سامح عبدالعزيز عن الاستعدادات لبدء التصوير في أكتوبر المقبل، في الوقت الذي يواصل فيه السيناريست أحمد عبدالله كتابة الحلقات، كما يجري ترشيح فنانين جدد للمشاركة في المسلسل الجديد، بينما تم اختيار الفنان صلاح عبدالله بديلاً للفنان الراحل محمود الجندي. وشارك في بطولة الجزء الأول من المسلسل عدد كبير من الفنانين، منهم: روبي، شريف سلامة، ريهام عبدالغفور، سيد رجب، نجلاء بدر، محمد لطفي، صبري فواز، وغيرهم.

«هجمة مرتدة»

وبينما أعلن صنّاع مسلسل «هجمة مرتدة»، الذي عرض في رمضان الماضي، عن تقديم جزء ثانٍ منه، وذكر ذلك في نهاية تتر الجزء الأول، حيث كتبت عبارة «إلى اللقاء في» هجمة مرتدة 2 «من ملف المخابرات»، إلا أن الأمور لم تتضح بعد، ولم يتم الإعلان بشكل رسمي عن الفنانين المشاركين فيه، خصوصاً مع نفي الفنان أحمد عز، بطل الجزء الأول، مشاركته في أي أعمال درامية في رمضان المقبل، لافتاً أنه لا يفضّل الظهور في الموسم الرمضاني كل عام. وتشير تقارير حديثة إلى تعاقد الفنان أمير كرارة على بطولة العمل، وعقده جلسات عمل مع مؤلف العمل باهر دويدار، الذي سبق وتعاون معه في «كلبش» و«الاختيار»، والمخرج أحمد نادر جلال.

كذلك أعلن صنّاع مسلسل «الاختيار»، الذي يسرد جانباً من بطولات جنود الشرطة المصرية في مواجهة الإرهابيين، عن تقديم جزء ثالث في رمضان المقبل، ولكن إلى الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن أبطال الجزء الجديد، وترددت شائعات عن إسناد البطولة للفنان أحمد عز، ولكنه نفى هذا الأمر. في حين أشارت تقارير أخرى، غير رسمية، إلى تعاقد الفنان أحمد السقا على القيام ببطولة العمل، ولكن لم يتم تأكيدها حتى الآن. وكان الجزء الثاني الذي عرض في رمضان 2021 قد لاقى نجاحاً كبيراً، وقام ببطولته الفنان كريم عبدالعزيز، والفنان أحمد مكي، وتناول أحداث فض اعتصام رابعة.

عودة «الكبير أوي»

وفي مفاجأة سارة لمحبي مسلسل «الكبير أوي»، أعلن الفنان أحمد مكي عن تقديم الجزء السادس من المسلسل في رمضان 2022، بعد غياب ست سنوات، كما تم التعاقد مع الفنانة أسماء أبواليزيد للقيام بدور هدية زوجة الكبير، وهو الدور الذي كانت تقوم به الفنانة دنيا سمير غانم في الأجزاء السابقة، ولكنها لن تتمكن من المشاركة في الجزء الجديد، بسبب الظروف لصحية التي تمر بها والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز.

كذلك أعلن عن تعاقد الفنانين مصطفى شعبان وعمرو سعد مع المنتج صادق الصباح لتقديم جزء ثانٍ من مسلسل «ملوك الجدعنة» في رمضان 2022، بعد نجاح الجزء الأول الذي عرض في رمضان الماضي، وهو من تأليف ورشة بإشراف عبير سليمان، ومن إخراج أحمد خالد موسى. وشارك في بطولته ياسمين رئيس، ودلال عبدالعزيز، ورانيا يوسف، وعمرو عبدالجليل. وبعيداً عن مسلسلات الأجزاء، أعلن الفنان ماجد المصري عن تحضيره لمسلسل جديد بعنوان «بابلو» لعرضه في رمضان المقبل، من تأليف حسان دهشان، وإخراج إبراهيم فخر، ويتكون من 30 حلقة تدور في إطار من الاكشن والتشويق، لافتاً إلى أنه إلى الآن لم يتم اختيار بقية الفنانين الذين سيشاركون في العمل.

• مسلسل «رمضان كريم » تم تقديم الجزء الأول منه في رمضان عام 2017.

• الفنان أحمد مكي أعلن عن الجزء السادس من «الكبير أوي» بعد غياب 6 سنوات.

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