الذكاء الاصطناعي يراقب مخالفات «التباعد الاجتماعي»

المصدر: سان فرانسيسكو ■ د.ب.أ

ابتكر فريق من الباحثين في أستراليا منظومة للذكاء الاصطناعي، يتم دمجها في برامج مراقبة مقاطع الفيديو، ويمكنها رصد مخالفات التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة، مثل المطارات على سبيل المثال، من دون انتهاك الخصوصية.

وقالت الباحثة، ديان توندرونجورو، إن الحفاظ على خصوصية البيانات كان من أهم المخاوف المرتبطة بهذه التقنية، حيث يتعين على هذه المنظومة أن تراقب أنشطة البشر بشكل مستمر، من أجل أن تؤدي عملها بفاعلية، وأضافت أن «هدفنا بناء منظومة قادرة على تحليل مقاطع الفيديو، والتعرف بشكل آلي إلى مخالفات التباعد الاجتماعي وإبلاغها للعاملين في المطار».

وتم اختبار المنظومة الجديدة في مطار غولد كوست الأسترالي، الذي يستقبل 17 ألف مسافر يومياً، ويحتوي المطار على مئات الكاميرات، وأكثر من 40 بوابة.

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