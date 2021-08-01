دبابة ومدفع مضاد للطائرات وطوربيد في بيت عجوز ألماني

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

يخوض متقاعد ألماني نزاعا قانونيا بعد أن عثرت الشرطة على دبابة من الحرب العالمية الثانية ومدفع مضاد للطائرات وطوربيد في قبو منزله.

وبحسب موقع «بيزنس إنسايدر»، و«سكاي نيوز» يعمل فريق من المدعين العامين والمحامين على التفاوض بشأن العقوبة بحق الرجل البالغ من العمر 84 عامًا، والتي من المرجح أن تكون عقوبة مع وقف التنفيذ وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف يورو، و يقول الدفاع أن الأسلحة لم تعد تعمل، وبالتالي لا تنتهك هذا التشريع، وما قد يحمله غرامة أقل قدرها 50 ألف يورو، وفقًا لقناة «آر تي» الألمانية.

تم اكتشاف الأسلحة في الطابق السفلي بمنزل المتقاعد الألماني في عام 2015 بعد إبلاغ السلطات المحلية بمحتوياته في وقت الحرب بعد البحث في الممتلكات عن أعمال فنية تعود إلى الحقبة النازية، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية.

تكلفت عملية رفع الأسلحة مجهود 20 جنديًا لمدة تسع ساعات، حيث قاموا برفع مجموعة من المعدات العسكرية من منزل الرجل الذي لم يذكر اسمه في ضاحية هيكيندورف، بمدينة كيل شمالي ألمانيا.

كان هناك أيضًا عدد من التذكارات النازية، بما في ذلك تمثال نصفي لهتلر، وعارضات أزياء بالزي النازي، ومعلقات صليب معقوف، ومصابيح.

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