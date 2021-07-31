مصر .. غرق شابين في النيل بسبب "نظارة"
شهدت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية المصرية أمس حادثا مأساويا راح ضحيته شابان لا يزيد عمرهما 30 عاما، هما أحمد حسن عبد المنعم محمد عبد الغني، ومحمد طارق محمد أحمد حسان، حيث حاول أحدهما إنقاذ صديقه من الغرق.
وبدأت الواقعة حسب "صدى البلد" المصري بسقوط نظارة من يد أحد الشابين وحاول التقاطها لكنه لم يستطع فسقط في نهر النيل فرع دمياط، وعندما حاول صديقه إنقاذه غرق معه.
وتمكنت قوات الإنقاذ النهري والصيادين من انتشال جثتي الصديقين، ونقلتهما إلى مستشفى المنصورة الدولي جثتين هامدتين تحت تصرف النيابة العامة.
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