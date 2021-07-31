توقيف أربعة سعوديين بسبب مقالب «مرعبة» لنشرها على «السوشال ميديا» (فيديو)

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أعلنت شرطة منطقة الرياض، توقيف أربعة مواطنين تعمدوا تخويف بعض مرتادي الأماكن العامة وتصوير ذلك ونشره على مصات التواصل الاجتماعي.

وونقلت صحيفة " سبق" الإلكترونية عن متحدث إعلامي لشرطة منطقة الرياض، إنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص يرتدون أقنعة على وجوههم، ويتعمدون تخويف بعض مرتادي الأماكن العامة وتصوير ذلك ونشره، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوياتهم والقبض عليهم، وهم (4) مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر.

وأكد متحدث شرطة الرياض أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news