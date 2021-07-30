جيف بيزوس يخسر 13 مليار دولار ولايزال أغنى شخص في العالم

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أدت النتائج المالية الأقل من التوقعات لشركة التجارة الإلكترونية الأميركية العملاقة «أمازون دوت كوم»، إلى تراجع قيمة ثروة مؤسسها جيف بيزوس بنحو 5ر13 مليار دولار.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة، إلى أن نتائج أمازون التي أعلنت بعد نهاية تعاملات سوق المال، جاءت أقل من التوقعات، وإشارة إلى تراجع قوة تجارة التجزئة التي تزايدت خلال جائحة فيروس كورونا المستجد. وخسر بيزوس نحو 80% من المكاسب التي حققها خلال العام الحالي.

ورغم ذلك ما زال مؤسس أمازون أغنى شخص في العالم بحسب مؤشر بلومبرج للمليارديرات، متفوقًا على إيلون ماسك مؤسس ورئيس شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا.

وخسر مارك تسوكربيرج مؤسس ورئيس «فيسبوك» أمس 5 مليار دولار من ثروته بعد أن سجل سهم الشركة أكبر تراجع له منذ شهرين؛ بسبب مخاوف المستثمرين من تراجع وتيرة نمو إيراداتها من الإعلانات

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