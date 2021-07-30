"جنين حامل".. ظاهرة طبية نادرة في مستشفى إسرائيلي

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

فوجىء الأطباء في مستشفى بإسرائيل، عندما وجدوا جنينا داخل مولودة جديدة، في ظاهرة نادرة تحصل مرة كل 500 ألف حالة ولادة.

ووفقا لصحيفة "ذا صن"، ولدت المولودة الجديدة في وقت سابق من هذا الشهر في مركز أسوتا الطبي في أسدود بإسرائيل.

وقال المستشفى، إن المسعفين كانوا على علم في المراحل المتأخرة من الحمل، بتضخم معدة الجنين التي لم تكن ولدت بعد، وبعد ولادتها، تم فحصها بالموجات فوق الصوتية والأشعة السينية على الفور، ليكتشفوا داخل الرضيعة جنينا عمره 10 أسابيع.

وخلال الأسابيع العشرة الأولى، يطور الجنين دماغا وقلبا وملامح أساسية للوجه والذراعين وبراعم الساق، لكنها صغيرة بحجم الممحاة التي في نهاية قلم رصاص.

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