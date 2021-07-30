عاش 8 سنوات من الضرب والتعذيب.. زوج مصري يلجأ للقضاء بعد تهديد زوجته بذبحه

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أقام زوج مصري دعوي نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بإسقاط حقوقها الشرعية بعد خروجها عن طاعته، وادعي تعنيفها له، وطرده من منزله، وذلك بسبب اعتيادها الإساءة له بسبب الخلافات المالية واستيلائها على راتبه وما يتقاضاه من عمله الإضافي كسائق تاكسي.

ووفق موقع "اليوم السابع" المصري قال الزوج الشاكي، إنه "في آخر خلاف طردتني من منزلي أمام جيراني، وأمسكت بسلاح أبيض وهددت بذبحي، بسبب تبديدي مبلغ 400 جنيه من ميزانية المنزل التى وضعتها كمصروفات شخصية".

وأضاف الزوج في دعواه بمحكمة الأسرة "قدمت المستندات التي تحتوي على تقارير طبية تفيد اعتيادها على ضربي، وإثباتي للإصابات التي ألحقتها بي، وصور من محاضر حررتها ضدها، بعد تهديدها بذبحي وفقا لشهادة الشهود".

وتابع الزوج "8 سنوات قضيتها في جحيم الحياة الزوجية برفقة زوجتي سليطة اللسان، تحملتها من أجل أولادي الثلاثة، ولكن بعد أن فاض بي الكيل وقررت تطليقها لاحقتني بدعاوي الحبس بنفقات كيدية واستولت على التاكسي الذى اشتريته بعد سنوات من العمل والشقا، وبددت أموالي على والدتها وشقيقتها، وحرمت عائلتي من مالي وأصبحت تحاسبني بالجنيه خوفا من أن أمنحهم المال دون علمها".

وأكد "طردتنى للشارع ورفضت تمكيني من رؤية أطفالي، لأقرر اللجوء لمحكمة الأسرة بعد أن فشلت بحل الخلافات بصورة ودية بسبب عنفها وجنونها، وتهديدها بتدمير مستقبلي، وتفننها بتعذيبي، لأعيش طوال سنوات فى قهر وعذاب بسببها".

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