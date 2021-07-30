وفاة شاب مصري بسكتة قلبية أثناء مطاردته زوجته بالقليوبية

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

لقى عامل مصري مصرعه بالسكتة القلبية أثناء مطاردته زوجته في الشارع بكفر شكر، بعد مشاجرة بينهما.

وفي التفاصيل فإن الزوجة هربت من منزل الزوجية إلى الشارع ليخرج الزوج وراءها، وفي أثناء ركضه سقط على الأرض وفارق الحياة.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة كفر شكر يفيد بورود بلاغ بوفاة زوج في مشاجرة نشبت مع زوجته لخلافات أسرية بينهما.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة كفر شكر لموقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة "خ. أ. م"، وفاة طبيعية خلال مشادة نشبت بينه وبين زوجته "أ. ن" لخلافات أسرية وخلال المشاجرة هربت الزوجة للشارع وخلال مطاردة الزوج لها تدخل عدد من الجيران.

وخلال فض المشاجرة وقع الزوج على الأرض وفارق الحياة دون أي تدخل من أحد.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتم نقل الجثة إلى مستشفى كفر شكر المركزى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news