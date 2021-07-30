«التجارة السعودية» تعاقب مشاهير في «سناب شات» لتضليلهم المجتمع.. الاسماء والمخالفات

المصدر: متابعة- الامارات اليوم

خالفت وزارة التجارة السعودية عددا من مشاهير السوشال ميديا، لمخالفاتهم، وخداعهم، وتضليلهم للمستهليكن فيما ينشرون ويروجون عبر منصاتهم في "سناب شات"، ونشرت «التجارة السعودية» بشكل مباشر وعلني اسماء المخالفين، وقيمة المخالفات المفروضة عليهم، والتي وصلت قيمتها الى 160 ألف ريال سعودي وفيما يلي اسماء ومخالفات هؤلاء المشاهير بحسب موقع «سبق» السعودي:

المخالف: أحمد عبدالله السالم «كويتي» العقوبات: الإنذار لمخالفة نظام التجارة الإلكترونية، غرامة مالية 40 ألف ريال،

المخالفة: ليلى لويس اسكندر «لبنان»، العقوبات: الإنذار لمخالفة نظام التجارة الإلكترونية، غرامة مالية 40 ألف ألف ريال،

المخالف: حبيب بن حمد الحبيب «سعودي» العقوبات: الإنذار لمخالفة نظام التجارة الإلكترونية، غرامة مالية 40 ألف ريال،

المخالفة: نازلي جان كوز «تركيا» العقوبات: الإنذار لمخالفة نظام التجارة الإلكترونية،غرامة 40 ألف ريال.

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