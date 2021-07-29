رداً على مذيعة كويتية.. سمية الخشاب : "‏الفلوس مبتعملش كلاس ولا بتعمل ولاد ناس"

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

شاركت الفنانة المصرية سمية الخشاب جمهورها ومتابعيها تغريدة جديدة، عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلةً: "‏الفلوس مبتعملش class ولا بتعمل ولاد ناس".

وجاءت التغريدة بعد ساعات قليلة من مهاجمة الإعلامية الكويتية فجر السعيد، لسمية الخشاب بسبب فيديوهاتها على موقع «سناب شات»، حيث اتهمتها بأنها لا تقدّم أي محتوى وتعتقد أن "السناب شات" عبارة عن مرآة... كما عملت السعيد "بلوك" لسمية الخشاب.

يُذكر أيضاً أن خلافات حادة نشبت بين سمية الخشاب ومطرب المهرجانات عمر كمال بسبب كليب أغنيتهما "أوعدك" والذي طُرح منذ فترة عبر "يوتيوب".

ورغم إعلان المطرب عمر كمال عن نشوب خلاف بينه وبين سمية الخشاب، إلا أنه تكتم على السبب الحقيقي للخلاف.

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