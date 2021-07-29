لص يسرق مجوهرات «شوميه» العريقة مستخدماً «سكوتر»

المصدر: باريس ■ أ.ف.ب

سطا رجل، أمس، على متجر مجوهرات «شوميه» العريقة قرب جادة الشانزليزيه في باريس، ونجح في سرقة حلي تراوح قيمتها بين مليونين وثلاثة ملايين يورو، على ما أفاد مصدر مطلع على الملف.

وأشار المصدر إلى أن السارق الذي وصل إلى المكان على دراجة «سكوتر»، اقتحم المتجر قرابة الساعة الخامسة بعد الظهر مسلحاً بمسدس ثم استولى على حليّ وأحجار كريمة، من دون أي عنف، قبل أن يغادر المكان أيضاً على دراجة «سكوتر».

وأكدت النيابة العامة في باريس فتح تحقيق في الحادثة بتهمة السطو المسلح.

وتُعرف دار «شوميه» خصوصاً في العالم بمتجرها التاريخي في ساحة فاندوم، والذي تعرض لعملية سطو عام 2009 أسفرت عن سرقة أحجار كريمة بقيمة 1.9 مليون يورو.

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