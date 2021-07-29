القرية العالمية تستعد لموسمها الجديد بخطط تطويرية جديدة

المصدر: دبي ■ وام

تواصل القرية العالمية التحضير لموسمها الـ26، الذي سينطلق في 26 أكتوبر المقبل، والتجهيز لاستقبال ضيوفها مع العديد من التجارب الثقافية والترفيهية.

ويجري حالياً الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على الخطط التطويرية الخاصة بالضيوف من أصحاب باقات كبار الشخصيات، بناءً على المقترحات التي تم استلامها منهم خلال الموسم السابق.

وأعلنت القرية عن اعتمادها خطة تطوير شاملة للمدخل المخصص لكبار الشخصيات عند البوابة الثقافية، بهدف استمتاعهم بأروع انطباع منذ لحظة وصولهم، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه لإطلاق مبيعات باقات كبار الشخصيات التي توفر للضيوف امتيازات حصرية.

وسيحظى الضيوف من أصحاب باقات كبار الشخصيات هذا الموسم، إضافة إلى المحتوى الأساسي للباقات، الذي يشمل تذاكر الدخول وملصقات مواقف كبار الشخصيات و«بطاقات الروائع»، بالعديد من الإضافات والفوائد الحصرية الجديدة، التي ستجعل من زيارتهم ذكريات لا تُنسى. وتعتبر التطويرات على مدخل كبار الشخصيات واحدة من العديد من التحسينات التي تعمل عليها القرية العالمية، استعداداً للموسم الـ26، الذي ينطلق في 26 أكتوبر 2021، لترحب القرية بضيوفها من حول العالم مجدداً مع عالم من الروائع.

• إطلاق مبيعات باقات كبار الشخصيات، التي توفر للضيوف امتيازات حصرية.

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