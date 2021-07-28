حبس فنان كويتي شهير بتهمة جلب مواد مخدرة من الخارج

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

قررت النيابة العامة في الكويت، حبس ممثل كويتي «شهير» لمدة 21 يوما بتهمة جلب مواد مخدرة من خارج البلاد.

وكشفت عدد من الصحف ومنها «الراي» الكويتية، عن الأحرف الأولى من اسم الممثل «ع.ك» دون الإشارة إلى اسمه بشكل واضح أو تفاصيل أخرى حول عملية ضبطه وملابسات القضية.

وكانت النيابة العامة، قد حققت مع المتهم، بعد توقيفه، وقال خلال التحقيقات، إنه «أصبح مدمناً أثناء وجوده لتصوير عمل فني في إحدى الدول العربية».

وكشف حساب «شاهين» عبر موقع «إنستغرام»، أن الفنان المتهم هو علي كاكولي، من دون ان يكون هناك اي اثبات أو دليل على صحة المعلومة.

وكشف تقرير إخباري نشرته «القبس» أن 65 % من الجرائم التي تحدث داخل الكويت مرتبطة ببيع المخدرات والمؤثرات العقلية أو تعاطيها أو ترويجها. وبحسب المصادر «فإنه من بين كل 50 قضية تنظرها الأجهزة الأمنية في البلاد، هناك 35 قضية تتعلق بالمخدرات، وأن نحو 50 إلى 60 % من إجمالي السجناء أدينوا في قضايا مخدرات».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news