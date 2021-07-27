40 عاماً على «زفاف القرن» بين تشارلز وديانا

المصدر: باريس ■ أ.ف.ب

في 29 يوليو 1981، أمام حشود مغتبطة في لندن، و750 مليون مشاهد حول العالم، تزوج الأمير تشارلز، النجل البكر للملكة إليزابيث الثانية، من الشابة الخجولة ديانا سبنسر، لكن «زواج القرن» قبل أربعة عقود تحوّل لاحقاً إلى مأساة.

في عمر 32 عاماً، وبعد سنوات من المغامرات العاطفية، أصبح في إمكان الأمير إنجاب وريث للعرش البريطاني، بفضل اقترانه بالشابة الأرستقراطية، التي كانت بالكاد تبلغ 20 عاماً. وقد افترش آلاف الأشخاص قبل أيام عدة الطريق الممتد على ثلاثة كيلومترات بين قصر باكنغهام وكاتدرائية القديس بولس، على أمل رؤية موكب الزفاف.

وارتدت كل المحال التجارية الحلّة الملكية، إذ وُضعت أعلام بريطانيا على الواجهات التي ازدانت بصور الثنائي.

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