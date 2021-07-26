دبي: «مفاجآت» وأجواء فرح ومرح

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تتألق مدينة دبي بالديكورات والزينة الملونة والأضواء، لإضفاء أجواء الفرح والمرح على مختلف الأرجاء، وإتاحة المجال أمام الجمهور للاستمتاع بفعاليات مفاجآت صيف دبي المشوقة.

وتستمر الدورة الـ24 من «مفاجآت صيف دبي 2021» إلى الرابع من سبتمبر المقبل، لتقدم لسكان دبي وزوارها العروض الترويجية المتميزة، والجوائز القيّمة، والفعاليات الرائعة، والأنشطة الترفيهية التي تناسب جميع أفراد العائلة، فضلاً عن تجارب تسوق وترفيه وضيافة مميزة على مدار 10 أسابيع.

وتسلّط «مفاجآت صيف دبي» - التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) - الضوء على موسم الصيف في المدينة، كونه الوقت المثالي لزيارة واستكشاف ما تقدمه المدينة من خيارات رائعة وأسعار مميزة.

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