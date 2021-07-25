المباحث المصرية تطارد «كائن الهوهوز» وزوجها في 3 محافظات

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

كشفت مصادر أمنية أن مباحث الإدارة العامة للآداب تواصل جهودها لضبط فتاة «كائن الهوهوز»، هي وزوجها، بعد أن تبين هروبهما من إحدى الشقق السكنية، عقب تقديم بلاغ ضدهما يتهمهما بالتحريض على الفسق والفجور، وإهانة الصعايدة.

وأضافت المصادر أن المأموريات توجهت إلى عدة أماكن في القاهرة والجيزة والإسكندرية؛ للبحث عن فتاة «كائن الهوهوز» هي وزوجها، بعد أن رصدت تحركاتهما، ومن خلال فحص الفيديو تمكنت من تحديد بث أماكن الفيديوهات، ولا تزال قوات الأمن تواصل جهودها لضبطهما.

وجاء في التحريات والتحقيقات الأولية بحسب بحسب «صحيفة الوطن»، أن المتهمة وزوجها يواجهان اتهامات عدة من بينها التحريض على الفسق والفجور، وحرزت القوات عددا من الفيديوهات التي يظهر فيها المتهمان، يتحدثان بـ«ألفاظ خارجة».

ويتوقع أن تلاقي «كائن الهوهوز»، و زوجها مصير بحنين حسام، التي حكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة الإتجار في البشر، بعد نشر فيديوهات على «التيك توك» لتحقيق أرباح مادية.

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