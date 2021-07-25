المهنة الفنية لنجل بايدن تحرج البيت الأبيض

المصدر: واشنطن ■ أ ف ب

أكد البيت الأبيض أنه سيتخذ كل الاحتياطات الأخلاقية اللازمة حيال إقامة أي معرض أو بيع لوحات لهنتر بايدن نجل الرئيس الأميركي، الذي شهدت حياته الشخصية أحداثاً مريرة وأثارت حياته المهنية الجدل.

وفي ردها على سؤال حول إقامة صالة عرض في نيويورك معارض قادمة لهانتر بايدن، ردت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أن نجل الرئيس «سيكون حاضراً»، وأكدت أن الأمر «يختلف عن مقابلة مشترين محتملين».

وكانت ساكي قد أعلنت، في التاسع من يوليو، وضع «نظام يسمح لهنتر بايدن بممارسة مهنته وفق ضمانات معقولة».

وتم استجواب إدارة بايدن، التي تحرص على الظهور بأنها خالية من العيوب الأخلاقية في مناسبات عدة، حول المهنة الفنية لابن جو بايدن، وهو محامٍ ورجل أعمال تحول إلى رسام.

وتشير وسائل الإعلام الأميركية بشكل عام إلى خطر قيام الصناعيين أو الممولين بشراء أعماله بهدف وحيد، هو استرضاء البيت الأبيض. ويعد هنتر بايدن أحد الأهداف المفضلة للرئيس السابق دونالد ترامب.

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