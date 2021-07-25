دبة الباندا الفرنسية حامل بتوأمين

المصدر: فرنسا ■ أ.ف.ب

تنتظر دبّة الباندا الأنثى، هوان هوان، التي أعارتها الصين لحديقة حيوانات «زوبارك» في بوفال، وسط فرنسا، توأمين، وقالت الطبيبة البيطرية التي أجرت تخطيط الصدى الثاني، لوسي بريسون، أول من أمس: «رأينا الدبّ الثاني في قرن الرحم»، وكان تخطيط أوّل بالصدى، أجري الثلاثاء، أظهر وجود جنين باندا حجمه 1.74 سنتيمتر.

وقد ارتفع حجمه راهناً إلى 3.36 سنتيمترات، و«لم يتسنّ قياس الجنين الثاني لأن هوان هوان تحرّكت» خلال الفحص، على ما أوضحت الطبيبة، مشيرة إلى أن الولادة لاتزال مرتقبة في نهاية يوليو أو بداية أغسطس. وفي أواخر مارس، حاول دبّا الباندا العملاقان، هوان هوان (التي يعني اسمها الفرٍحة) ويوان زي (المكترش)، وهما أحد أبرز عناصر الجذب إلى الموقع، التناسل أمام أعين الأطباء، وأُجري على سبيل الاحتياط تلقيح الأنثى اصطناعيا، لأنها لا تكون خصبة سوى 24 إلى 48 ساعة في السنة.

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