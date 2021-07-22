لماذا حذفت أسما شريف منير صورتها الجريئة وكيف غلبها الشيطان ؟

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

حذفت الإعلامية وناشطة الانستغرام الشهيرة، أسما شريف منير، صورة جريئة لها بملابس مكشوفة كانت قد نشرتها، وعلقت على الموضوع معتذرة ومبررة لنفسها أمام متابعيها.

حيث رأى متابعو أسما أن الصورة جريئة ولا تليق بشخصيتها البسيطة التي اعتادوا عليها، وأن الملابس المكشوفة لا تناسبها، ووجهوا لها بعض الانتقادات، كما دعاها كثيرون للعودة للملابس التي لا تكشف أجزاء كبيرة من جسدها مثلما كانت تفعل سابقاً.

وبعد الانتقادات، نشرت أسما شريف منير صورة جديدة لها، بلوك صيفي، وكتبت رسالة مطولة خاطبت فيها الجمهور وقالت: “مسحت الصورة اللي فاتت وقلت أنزل دي، بس عشان ساعات شيطاني بيغلبني زي باقي البشر و ساعات بحس بالذات بعد ما خسيت أني عايزة ألبس لبس حلو وبناتي كده وأفرح أني بقى شكله حلو عليا بس الصح صح مش هقاوح، أنا أصلاً مش بحب ألبس لبس مكشوف في العادي بس انجرفت ورا الدنيا اللي مش باقية، فهقاوم الإحساس ده وهركز مع نفسي وفي لبسي أكتر”.

ولقي منشور أسما شريف منير، إعجاباً من متابعيها على صراحتها وحرصها على الالتزام بمعايير محافظة، مشيدين بهذا القرار الذي اتخذته.

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