سويسري يتحدى الشلل الرعاش بأقطاب كهربائية في الدماغ

المصدر: سويسرا-رويترز

يستعد سويسري مصاب بمرض الشلل الرعاش، قطع أكثر من 1100 كيلومتر في منطقة جبال الألب من أجل التوعية بالمرض الذي يصيب الجهاز العصبي، لتحد جديد بعد أن أجريت له جراحة لزرع أقطاب كهربائية في الدماغ.

وقاوم إيف أوبرسون تقلص العضلات وأعراض أخرى لاستكمال رحلته التي استمرت ثلاثة أشهر العام الماضي.

وقال أوبرسون (52 عاما) "ما حفزني على القيام بهذه الرحلة هو أنني كنت أريد تعريف الناس بدرجة أكبر بهذا المرض غير المعروف حقيقة. لذلك قمت بأمر أعتقد أنه مهم وقد يتعاطف معه الناس. بعض الناس فهموا أكثر مما توقعت. النتائج تجاوزت التوقعات".

وأصيب أوبرسون، وهو لاعب جولف محترف، بمرض الشلل الرعاش عندما كان عمره 35 عاما في 2004. والشلل الرعاش خلل في الدماغ يسبب الارتعاش وصعوبة في المشي والتوازن والتناغم الحركي وتزيد الأعراض بمرور الوقت.

ويعتزم أوبرسون القيام بتحد جديد لم يفصح عن تفاصيله "في هذا التحدي الجديد ستكون هناك دراجة.. دراجة بثلاث العجلات.. ستكون لدي دراجة مخصصة لي".

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