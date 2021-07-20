الصين: أسرع قطار في العالم أصبح جاهزاً

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، عن مغادرة القطار المغناطيسي الصيني الجديد فائق السرعة خط الإنتاج.

وتبلغ سرعة القطار القصوى المصممة 600 كيلومتر/ساعة، وهي أسرع مركبة أرضية متاحة حاليا على مستوى العالم.

وتم عرض نظام النقل المغناطيسي الجديد لأول مرة في مدينة تشينغداو بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين.

وقامت شركة السكك الحديدية الصينية، بتطوير النظام ذاتيا، وهو ما يمثل أحدث إنجاز علمي وتكنولوجي للبلاد في مجال النقل بالسكك الحديدية.

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