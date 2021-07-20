نجوم يهجرون التلفزيون متحمّسين لمسلسلات «المنصات»

المصدر: نجلاء سليم ■ القاهرة

يتحمس نجوم كبار هذه الأيام لخوض تجربة المسلسلات على المنصات الالكترونية، خصوصاً أن مشاهدة المنصات أصبحت أكثر سهولة ويسر من متابعة الفضائيات والشاشات التلفزيونية، وهذا ما أثبتته التجارب أخيراً، ونسب المشاهدة أيضاً، كما يأتي ذلك بعد نجاح أكثر من مسلسل عرضت عبر المنصات الالكترونية من بطولة نجوم كبار، أبرزهم منة شلبي التي قدمت مسلسلين عبر منصة شاهد خلال الفترة الماضية، وهما «ليه لأ» الجزء الثاني، و«كل أسبوع يوم جمعة» مع آسر ياسين وسوسن بدر، وكذلك مسلسل «نمرة 2» الذي شارك فيه عدد كبير من النجوم، مثل منى زكي وعمرو يوسف وآسر ياسين ونيللي كريم.

ورغم رفض كبار النجوم للتجربة من قبل واشتراط أن يكون العمل تلفزيونياً في المقام الأول وأن يحجز مكانه أيضاً في الخريطة الرمضانية، حيث أكثر المواسم أهمية بالنسبة للدراما العربية، تغير الأمر حالياً وأعلن عدد من النجوم الكبار عن مشروعات درامية للمنصات الرقمية، ومن هؤلاء النجوم أحمد السقا ومصطفى شعبان وأمير كرارة.

«عمر الناجي»

يخوض النجم أمير كرارة التجربة أول مرة من خلال مسلسل عمر الناجي - حرب طروادة، ويتكون العمل من ثماني حلقات، ويتولى التأليف والإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولة العمل، عباس أبوالحسن، نور، كريم محمود عبدالعزيز، دارين حداد وآخرون، وقد بدأ تصوير العمل بالفعل منذ أشهر عدة، وتوقف بسبب انشغال أبطاله بأعمالهم الرمضانية، والمسلسل يدور في إطار ملحمي حربي عن بطولة شعبية.

وقال النجم أمير كرارة إن المسلسل فيه الكثير من المفاجآت، ويعتبر تجربة جديدة بالنسبة له وغير مسبوقة، ويتمنى ان تكلل بالنجاح بعد مشوار تلفزيوني لا بأس به.

وقد ترددت أقاويل ان المسلسل سيتم تحويله إلى فيلم سينمائي، لكن المخرج بيتر ميمي نفى ذلك، وأكد أنه مسلسل ولن يتم تحويله، كما أنه قد تم تصوير بعض المشاهد ولا يمكن تحويلها لهدف آخر، وأشار الى أنه بصدد التحضير للجزء الثاني من فيلم كازبلانكا من بطولة أمير كرارة، وستشارك نيللي كريم في الجزء الثاني، وكذلك الممثل أحمد فهمي.

أكشن جديد

بعد تجربة مسلسل نسل الأغراب الذي نال الكثير من النقد على المستوى الجماهيري والنقدي، يحضر الفنان أحمد السقا لتجربة جديدة، حيث يخوض أول تجاربه الدرامية على منصة شاهد الأصلية، وذلك في عمل درامي جديد يدور كالعادة في إطار من الأكشن والتشويق ومكون من 10 حلقات، ويعكف السقا على التحضير للعمل ومازال في مرحلة اختيار طاقم المسلسل بالكامل.

«عشماوي»

وبعد نجاحه في مسلسل ملوك الجدعنة يخوض مصطفى شعبان أول مرة تجربة المسلسلات عبر المنصات من خلال مسلسل يدور في 10 حلقات بعنوان «مذكرات عشماوي»، وهو من تأليف حميد المدني، وإخراج أحمد خالد موسى، ويعرض عبر منصة شاهد، وحالياً يواصل صناع العمل التحضيرات النهائية قبل البدء في مرحلة التصوير واختيار طاقم التمثيل.

كما يخوض المغامرة الخاصة بمسلسلات المنصات للمرة الأولى كذلك الفنان ياسر جلال الذي نجح في رمضان الماضي في مسلسل «ضل راجل»، وأكد جلال أنه بصدد التحضير لمسلسل جديد بعنوان «الديب»، وهو من إخراج أحمد نادر جلال ومن تأليف عمر عبدالحليم، وسيتم عرض المسلسل على منصة إلكترونية لم يتم تحديدها بعد.

«السفاح»

أما النجم الكوميدي أحمد فهمي فيستعد لتجربة جديدة مكونة من ثماني حلقات، ستعرض على إحدى المنصات، وهو مسلسل بعنوان السفاح، وتدور أحداثه حول قصة حقيقية مستوحاة من قصة سفاح الجيزة الذي قتل أعز أصدقائه وانتحل شخصيته والمسلسل من تأليف إنجي أبوالسعود ومحمد صلاح أبوالسعود، ومن المقرر عرضه عبر منصة شاهد بعد الانتهاء من جميع مراحل التحضير.

أما النجمة روبي فقد اقتربت من الانتهاء من تصوير أول تجربة مسلسلات لها عبر المنصات الرقمية، وهو مسلسل الرعب «شقة 6»، ويدور حول شقة تحدث فيها أشياء غريبة، والمسلسل من بطولة أحمد حاتم وصلاح عبدالله وحمزة العيلي وملك قورة وهاني عادل، ومن إخراج محمود كامل.

وقد أعلن المخرج يسري نصرالله عن تعاونه مع السيناريست محمد أمين راضي في مسلسل جديد من نوعية أعمال الـ10 حلقات للعرض على منصة شاهد خلال الفترة المقبلة، حيث يتم العمل على التحضيرات الخاصة بالمسلسل في الوقت الحالي. وقد رشحت النجمة منى زكي للبطولة، لكنها اعتذرت لانشغالها بتحضير عدد من الأعمال الفنية، وجارٍ التحضير لمسلسل نصرالله واختيار أبطال العمل.

• النجوم رفضوا التجربة من قبل، واشترطوا أن يكون العمل تلفزيونياً في المقام الأول ورمضانياً أيضاً.

• أعمال من 10 حلقات تستهوي الفنانين وتغريهم بالتجربة الجديدة.

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