سعودي وزنه 500 كيلو يثير التفاعل والتعاطف على مواقع التواصل (فيديو)

لقي مقاطع فيديو لمواطن سعودي يعاني من سمنة مفرطة، حيث بلغ وزنه (500 كبلو غرام" ويشكو من تردي حالته الصحية، تفاعلاً كبيرًا وتعاطفا مع حالته الصحية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت قناة الإخبارية السعودية أن أزمة منصور الشراري، البالغ من العمر 40 عامًا، بدأت منذ 5 أعوام؛ حيث كان وزنه حينها 400 كجم، مشيرة إلى أن أحد الفرق الطبية حققت معه إنجازًا طبيًا فريد من نوعه، بعد إنزال وزنه إلى 250 كجم، ولكن بعد ظهوره على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب وصول وزنه إلى أكثر من 500 كجم.

ووجه منصور الشراري الشكر إلى وسائل الإعلام بعد تفاعلها مع حالته الصحية، مؤكدًا أنه يعاني من ضيق التنفس وقلة النوم وأشياء أخرى كثيرة بسبب فرط السمنة.

وقال منصور الشراري: «تم قبولي في مستشفى مدينة الملك فهد الطبية لحل مشكلتي وعلاجها»، موجهًا شكره لوسائل التواصل الاجتماعي بعد تفاعلهم الكبير مع حالته الصحية.

وتحدث منصور الشراري عن معاناته في أحد المستشفيات عندما ذهب لإجراء عملية «التكميم»، مؤكدًا أنه شعر بالرهبة من حديث الأطباء، فقرر الرحيل قبل إجراء العملية الجراحية.

"منصور الشراري": تم قبولي في مستشفى مدينة الملك فهد الطبية لحل مشكلتي وعلاجها#الإخبارية#نشرة_النهار pic.twitter.com/42Rk1G6kLR — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 17, 2021

فيديو | "منصور الشراري" .. معاناة مع السمنة المفرطة ويشكو من تردي حالته الصحية#الإخبارية#نشرة_النهار pic.twitter.com/jiIqTI2GfG — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 17, 2021

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