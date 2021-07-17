لقطات مرعبة للحظة إنقاذ أشخاص علقوا وسط السيول في سلطنة عُمان ..فيديو

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

نشر ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقاطع فيديو تحبس الأنفاس لعمليات إنقاذ لمواطنين ومقيمين عالقين وسط السيول في بعض مناطق سلطنة عُمان، من خلال المروحيات الخاصة بالشرطة العُمانية المتواجدة في الميدان.



وكانت السلطنة قد تعرضت خلال عطلة نهاية الأسبوع لحالة ماطرة تساقطت معها الأمطار الرعدية الغزيرة على العديد من المناطق، وعملت على تشكل السيول وجريان الأودية.

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