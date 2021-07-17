وزيرة عربية سابقة تطالب بوقف عقود الزواج في بلادها.. فما السبب !

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

طلبت وزيرة الصحة التونسية السابقة سميرة مرعي امس، من كل البلديات وقف إبرام عقود الزواج.

ونقلت قناة نسمة التلفزيونية التونسية عن سميرة مرعي قلقها الشديد من استمرار تنظيم حفلات الزفاف في وقت تمر فيه بلادها بحالة وبائية خطيرة مشيرة إلى أن الحضور في مثل هذه الحفلات يساهم بشكل كبير في استمرار الإصابة بفيروس كورونا الجديد. “كوفيد 19” الأمر الذي يؤدي فيما بعد إلى نفاذ الأكسجين في بعض المستشفيات التونسية.

وأكدت مرعي المتخصصة في أمراض الرئة بمستشفى الرابطة على ضرورة وقف إبرام عقود الزواج على الأقل، لمدة 15 يومًا. لمنع انتشار المرض الفيروسي في أنحاء مختلفة من البلاد.

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