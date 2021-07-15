«فيسبوك» تتحدى «تيك توك» و«يوتيوب» بمليار دولار لمنتجي المحتوى

المصدر: سان فرانسيسكو-أ ف ب

في مسعى إلى منافسة منصات أخرى مثل «تيك توك» و«يوتيوب»، تعتزم «فيسبوك» إنفاق أكثر من مليار دولار على برامج مخصصة لمنتجي المحتويات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بحلول نهاية 2022، بحسب ما أعلن مارك زاكربرغ.

وكتب زاكربرغ على حسابه «نريد استحداث أفضل المنصات كي يتسنّى للملايين من منتجي المحتويات كسب رزقهم».

وأردف «الاستثمار في مبتكري المحتويات ليس بالجديد بالنسبة إلينا، ولكن من دواعي سروري توسيع نطاق هذا العمل على مرّ الزمن».

وتوفّر شبكات التواصل الاجتماعي للفنانين والمؤثرين وغيرهم من الشخصيات مصدرا لكسب الرزق، بفضل الإعلانات المنشورة على حساباتهم وبعض الفعاليات المدفوعة الأجر التي تنظم عبر الإنترنت أو الأموال التي تخصّصها لهم بعض المنصات بحسب شهرتهم.

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