ضبط سيارة محملة بـ20 حماراً في طريقها لمصنع كفتة في مصر

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

ضبط الأمن المصري سيارة نقل حمراء اللون يغطي صندوقها غطاء قماشي كبير تسير في ساعة متأخرة من الليل، أثارت شكوك الضباط المكلفين بخدمة طريق سنورس بمحافظة الفيوم في مصر.

وحسب موقع "رؤيا" الإخباري أفاد سائق السيارة للشرطة أنه يحمل خراف أضاحي سيتم بيعها في القاهرة، إلا أن الضابط أمر برفع الغطاء وتفتيش السيارة، ليفاجأ بأن السيارة محملة بـ 20 حمارا بينها حمير نافقة.

وأفاد الضباط أن السيارة كانت تحمل 20 حمارا بينها حمير نافقة بإجمالي 3 آلاف كيلو لحوم حمير، كانت في طريقها من مركز سنورس لمحافظتي الجيزة والقاهرة.

وأكدت مصادر أمنية أن السائق كان ينقل الحمير من مركز سنورس، تمهيداً لتوصيلها إلى بعض مصانع اللحوم بمدينة السادس من أكتوبر، والتي تقوم بإدخالها في صناعة اللحوم المفرومة والمُصنعة والكفتة تمهيداً لتوزيعها على المطاعم في القاهرة خلال عيد الأضحى المبارك.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news