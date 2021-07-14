العثور على فيل نادر مقطوع الرأس في إندونيسيا

المصدر: جاكرتا ■ د.ب.أ

أفاد مسؤول في إندونيسيا، أمس، بأنه تم العثور على فيل من أفيال سومطرة المعرضة بشدة للانقراض، مقطوع الرأس، في إقليم أتشيه.

وقال رئيس وكالة حماية الطبيعة بالمقاطعة، أجوس أريانتو، إنه تم العثور على جيفة الفيل الذكر في قرية جامبو ريوهات، شرق أتشيه. وأظهر تشريح الحيوان (‏‏12 عاماً)‏‏ أنه تعرض للتسميم قبل قطع رأسه، كما تم انتزاع أنيابه.

وقال المسؤول: «نشتبه في أنه قتل عمداً للحصول على أنيابه»، مضيفاً أنه تم العثور على خرطومه المقطوع في موقع قريب. وأضاف أن «الشرطة تتولى القضية، ونأمل في الوصول إلى الجناة قريباً».

وكان الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية صنف فيل سومطرة، وهو نوع فرعي من الفيل الآسيوي، بأنه مهدد بالانقراض.

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