شركاء صيف دبي: نعدكم بـ 10 أسابيع رائعة من الترفيه والتسوّق

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تقدّم مفاجآت صيف دبي في دورتها الـ24 للمتسوقين 10 أسابيع من عروض التجزئة، حيث ترحّب مراكز التسوق والمتاجر الشهيرة في المدينة بالسكان والزوّار من خلال الصفقات والعروض الترويجية الكبرى والأنشطة والفعاليات الترفيهية حتى الرابع من سبتمبر.

وتواصل مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة لمفاجآت صيف دبي، تعاونها هذا العام مع شركاء ومؤسسات رائدة في قطاع التجزئة على مستوى إمارة دبي لضمان تنظيم واحدة من أفضل دورات مفاجآت صيف دبي على الإطلاق.

وأكد شركاء هذه الفعالية السنوية أن تكون استثنائية بفعاليات ترفيهية متنوعة وخصومات كبيرة على التسوق في جمع المراكز والوجهات.

وتسهم مفاجآت صيف دبي بالشراكة مع قطاع التجزئة بالإمارة، في تعزيز مكانة دبي وجهة آمنة تستقبل وترحب بالزوار من العائلات والمتسوقين من مختلف أنحاء العالم. وتلتزم جميع المتاجر ومراكز التسوق ومنافذ البيع المشاركة في مفاجآت صيف دبي بإرشادات الصحة والسلامة، والتي تشمل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

عروض رائعة

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أحمد الخاجة: «يعد الموسم الصيفي في دبي وقتاً مميزاً من العام، حيث تقدم المدينة مجموعة من الفعاليات والعروض الترويجية والأنشطة المذهلة من خلال مفاجآت صيف دبي. ويتطلع سكان دبي وزوارها إلى مهرجان التجزئة السنوي الذي يستمر حتى 4 سبتمبر، لما يقدمه من عروض تجزئة رائعة وصفقات حصرية وغيرها الكثير».

وأضاف: «تفخر مفاجآت صيف دبي وعلى مدار 24 عاماً بالتعاون مع شركائها من العلامات الرائدة في قطاع التجزئة، حيث لعب الحدث دوراً كبيراً في دعم هذا القطاع المهم الذي يشكل محركاً اقتصادياً رئيساً يسهم في نجاح دبي. وتجمع الدورة الحالية من مفاجآت صيف دبي العلامات التجارية الكبرى ومراكز التسوق الشهيرة وغيرها لتقديم احتفالية صيفية رائعة يستمتع بها سكان دبي وزوارها من مختلف أنحاء العالم».

عروض ضوئية

قال مدير إدارة الأصول لمجموعة مراكز تسوق الفطيم ديفيد هويسر: «يسعدنا أن نتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي من جديد لإطلاق موسم مفاجآت صيف دبي، فعالية التسوق السنوية في دبي. وتستعد دبي فستيفال سيتي لإطلاق مجموعة جديدة من العروض الضوئية والموسيقية إلى جانب عرض تخيّل، الحائز رقمين قياسيين عالميين في موسوعة غينيس، وباقة من الأنشطة المجانية ضمن مساحات ترفيهية مناسبة للصغار في ردهة المول الرئيسة. وستقدم وجهة التسوق الرائدة للزوار فرصة الفوز بقسائم هدايا بقيمة 20 ألف درهم إماراتي أسبوعياً عند إنفاق 300 درهم إماراتي أو أكثر. ونتطلع لتوفير تجارب استثنائية تضمن استمتاع جميع أفراد العائلة خلال موسم الصيف».

الترحيب بالعالم

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ميريكس للاستثمار شهرام شامسي: «تزخر فعاليات مفاجآت صيف دبي هذا العام بالفرص لمشغلي الوجهات. وأصبحت المدينة جاهزة للترحيب بالعالم بعدما أنشأت وجهة آمنة وجذابة ستعزز السياحة، بالتوازي مع مسارات السفر الجديدة. وتواصل ميريكس للاستثمار تطورها إلى جانب قطاع الترفيه والسياحة في مرحلة ما بعد الجائحة لتوفير تجارب لا مثيل لها لسكان دبي وزوارها. ونحن ندعو زوار دبي لاكتشاف مستوى جديد من الترفيه العائلي، إذ نقدم فعالية (السنافر) الحصرية حتى 17 يوليو؛ وفعالية (فندق ترانسلفانيا) من 29 يوليو إلى 28 أغسطس في سيتي ووك؛ وخصومات (ذا سمر كود) في ذا بيتش حتى 4 سبتمبر؛ ومنطقة ملاهي (سبلاش فيست) في لا مير، بما يشمل فعاليات على شاطئ البحر، من 15 يوليو إلى 4 سبتمبر. وتقدّم الأسابيع الـ10 المقبلة فرصة لصيف لا يُنسى للجميع».

ازدهار وتنشيط

وعلقت المدير العام لميركاتو وتاون سنتر جميرا ديبي روسو: «نحن على ثقة بأن استضافة مفاجآت صيف دبي هذا العام والفعاليات والعروض الترويجية ستستقطب العديد من السكان والزوار مما يعود بالازدهار وتنشيط حركة مراكز التسوق وقطاع التجزئة على حد سواء، ونحن كمركز تسوق سنسهم بشكل فعال في تحقيق هذا النجاح كون ميركاتو وتاون سنتر جميرا من الشركاء الاستراتيجيين لمفاجآت صيف دبي منذ البدايات».

وأضافت: «يسر ميركاتو ومجموعة الزرعوني وهما من الشركاء الاستراتيجيين لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، المشاركة في مفاجآت صيف دبي 2021. ويفخر ميركاتو بهذه المشاركة في ظل الظروف الحالية وجائحة كورونا. وتعد قدرة دبي على استئناف أي نوع من الحياة الطبيعية واستضافة مفاجآت صيف دبي خلال جائحة كورونا، شهادة عظيمة على إدارة حكومة دبي الحكيمة للأزمات، ونحن فخورون بأن نكون مقيمين في دولة مثل الإمارات العربية المتحدة حيث تأتي سلامة السكان والزوار في مقدمة أولويات الدولة».

وعلق متحدّث باسم «إعمار» قائلاً: «لقد لاقت مفاجآت صيف دبي لهذا العام تجاوباً كبيراً حتى الآن في جميع مراكز إعمار التجارية، وذلك من قِبَل المقيمين والسياح على حدّ سواء. إذ شهدت مراكزنا التجارية نشاطاً قوياً خلال الأسبوع الأول من مفاجآت صيف دبي، حيث استفاد الزوار إلى أقصى حدّ من روعة فصل الصيف. وتعدّ مفاجآت صيف دبي مساهماً مهماً في قطاع التجزئة والسياحة في دبي، وكما في كل عام، نحن نسعى جاهدين لتقديم عروض جديدة في التسوّق والترفيه لجعل المهرجان أقوى تأثيراً. وهذه الجهود تصبّ في إطار رؤية قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة لترسيخ مكانة دبي وجهة سياحية على مدار العام».

شعبية كبيرة

وقالت مديرة إدارة الأصول في «نخيل» غايل سانجستر: «نحن متحمّسون جداً لأن نكون جزءاً من مفاجآت صيف دبي بدورتها الـ24. ونكرّس جهودنا كل عام، من أجل توسيع مشاركتنا في هذا الحدث الذي يتمتع بشعبية كبيرة، وذلك بهدف التفاعل مع السكان والسياح عبر ابتكار وسائل جديدة ومختلفة. ويقدم نخيل مول وابن بطوطة هذا العام العرض الحصري (مدهش، أنفق واربح) 10 آلاف درهم يومياً للزوار، الذي يعتبر واحداً من بين أكبر مجموعات الجوائز خلال هذا المهرجان في دبي. نحن نتطلع إلى الترحيب بالزوار في وجهاتنا في جميع أنحاء دبي، وخوض مجموعة تجارب فريدة من نوعها».

وقال مدير عام «اتصالات» في منطقة دبي عبدالله سالم المانع: «تعتز (اتصالات) بمشاركتها في الدورة الـ24 من مفاجآت صيف دبي 2021، وهو الحدث الذي يعزّز من مكانة دبي وجهة مفضّلة لقضاء عطلة الصيف لدى العائلات. ويُتاح للسياح والمقيمين الاستمتاع بعروض (اتصالات) التي ترافق فترة المهرجان وتمتد لتشمل مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات. وبصفتها شريكاً استراتيجياً لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، تواصل (اتصالات) دعمها لرؤية إمارة دبي في أن تكون من أفضل وجهات العالم في السياحة والأعمال».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة عبدالواحد الرستماني للسيارات، ميشال عياط: «إن شراكتنا مع مفاجآت صيف دبي منذ انطلاقته قبل 24 عاماً، تعكس في المقام الأول مدى حرصنا على دعم المشهد السياحي والتسوق في الإمارة، لاسيما بعد تفوقها في مواجهة التحديات التي فرضتها الجائحة، وإعادة فتح أبواب الأنشطة الاقتصادية، تمهيداً لانطلاقة إكسبو 2020 دبي». ليس هذا فحسب، بل يجسد ذلك التزامنا المتواصل منذ ما يزيد على 50 عاماً لتلبية رغبات عملائنا، إضافة إلى التوافق مع رؤية الإمارة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي».

وأضاف: «مع حلول فصل الصيف، يسرنا في العربية للسيارات الاحتفال مع عملائنا باستقبال الموسم الجديد من مفاجآت صيف دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة للعمل معاً على إنجاح مفاجآت هذا العام. ومع انطلاق النسخة الحالية، تم الإعلان عن عروض جذابة للغاية لعملائنا لمساعدتهم في شراء السيارات التي يختارونها. وفي هذا الموسم، تقدم نيسان ورينو أسعاراً رائعة على تشكيلتيهما من السيارات المتنوعة، بما في ذلك طرازات العامين 2021 و2022، بينما سيتم السحب من قبل مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة على ست سيارات من إنفينيتي، لتكون من نصيب الفائزين المحظوظين. وفي الوقت ذاته، فإنه من دواعي سرورنا توجيه الدعوات لجميع العملاء المهتمين لزيارة معارضنا خلال هذا الحدث، لتحقيق أحلامهم في شراء السيارات التي يرغبون فيها».

من جهته، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «انطلاقاً من دورنا شريكاً استراتيجياً لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أسهمنا بشكل فعّال في أنشطة المؤسسة منذ تأسيسها، ونحن اليوم مستمرون بالمشاركة بمفاجآت صيف دبي وملتزمون دائماً بدعم اقتصاد دبي ودولة الإمارات للارتقاء بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دبي في قطاع السياحة والتجزئة. ويمثّل مهرجان مفاجآت صيف دبي فرصةً كبيرة لنا لتكريم عملائنا من خلال إتاحة المجال أمامهم للفوز بجوائز كبيرة وقيّمة».

موسم رائع

قال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات عدنان كاظم: «تواصل دبي ترسيخ مكانتها واحدة من أكثر الوجهات الرائدة أماناً وشعبيةً للمسافرين من جميع أنحاء العالم. وقد أسهم حدث مفاجآت صيف دبي في تحويل أشهر الصيف إلى موسم رائع، ليس للتسوّق فحسب، بل أيضاً للاستمتاع بالكثير من التجارب ومختلف المعالم الشهيرة في الإمارة. ومع تنامي الثقة بالسفر جواً، فإننا في طيران الإمارات نشهد زيادة ملحوظة في الطلب على دبي، ونعمل بالتنسيق مع شركائنا دائرة السياحة والتسويق التجاري على تقديم تجارب آمنة ومريحة للزوّار عبر كل نقطة اتصال خلال قضاء عطلاتهم في دبي».

وعلق فريدريك دي ميلكر، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك رأس الخيمة الوطني، قائلاً: «إن فعالية مفاجآت صيف دبي لهذا العام، التي نظّمتها دائرة السياحة والتسويق التجاري، قد جاءت في الوقت المناسب حيث تعود الدولة تدريجياً وبأمان إلى طبيعتها وتخرج من التباطؤ الناتج عن الإغلاق والقيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19».

• تلتزم جميع المتاجر ومراكز التسوّق بإرشادات الصحة والسلامة.

• خصومات كبيرة على التسوّق في جمع المراكز والوجهات.

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