كويتي مستعد ل«تسديد أقساط المواطنين» والمباحث تتدخل

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

ألقى رجال المباحث الجنائية في الكويت، القبض على مواطن كويتي، نشر إعلانات بوسائل التواصل الاجتماعي ادعى فيها قدرته على «تسديد أقساط المواطنين» جميعاً شريطة أن يقوم المتعثر منهم بدفع «مبلغ رمزي»، ولمدة عشرين عاماً، والحضور شخصياً إلى مكتبه الكائن لتفويضه، على ألا يقل عمره عن 22 عاما، ولا تقل مديونيته عن 5 آلاف دينار.

وقال مصدر أمني لصحيفة " القبس" إن رجال المباحث تلقوا معلومات حول تلك الواقعة، وبعد استصدار الأذونات القانونية بحق المواطن جرى ضبطه، وتحويله إلى مكتب التحقيقات لكشف أبعاد تلك القضية، ولا تزال التحقيقات جارية.

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