"المؤلفين والملحنين" في مصر تقاضي روتانا: منذ 2017 لم تدفع

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

تعتزم جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين «الساسيرو»، مقاضاة شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بسبب عدم دفع حقوق الأداء العلني لأعضائها منذ أربعة سنوات، وبالتحديد من عام 2017.

أوضحت الجمعية التي يترأس مجلس إدارتها الشاعر والسيناريست مدحت العدل، أن العقد المبرم بينها وبين شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عام 2003 ينص على تحصيل حقوق الأداء العلني للمؤلفين والملحنين والناشرين عن الأغنيات والموسيقي التصويرية للأفلام والمسلسلات التي تعرض وتذاع عبر قنواتها الفضائية المتعددة، ومنصتها بموقع الفيديوهات يوتيوب، ومنذ عام 2017 امتنعت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن الدفع.

وأشار البيان إلى أن الجمعية قامت بتوجيه خطاب اداري لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات في 26 يونيو الماضي، تحذرها فيه باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها في حال عدم دفع حقوق الأداء العلني.

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