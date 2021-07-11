اجمع الكلمات التالية «حليب وأخطبوط ووحي» تتصدر "تريند غوغل" في مصر

المصدر: متابعة- الامارات اليوم

تصدرت كلمات «جمع حليب» و«جمع اخطبوط» و«جمع وحي» مؤشرات البحث على جوجل بعد ما تردد ورود هذه الأسئلة في امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة، حيث طلب من الممتحنين جمع هذه الكلمات.

وتعددت الإجابات المتداولة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لينفي الطلاب وجودها في ورقة الامتحان، فيما نفى وزير التعليم لإحدى البرامج التلفزيونية معرفته عن مصدر هذه الإشاعة التي انتشرت بشكل هائل، و وخاصة جمع كلمة حليب فرد ضاحكًا: «منعرفش وكمان قالوا إن فيه جمع أخطبوط واللي روج لكلمة حليب في السوشيال ميديا مدفوع له فلوس عشان يعمل كده وممكن يكون فيه تمويل خارجي كمان».

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