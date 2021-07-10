ضحايا «عنتيل الصعيد» 30 سيدة.. واستدعاء «زوجة رجل مهم» إلى التحقيق

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

كشفت مصادر قضائية تفاصيل جديدة في قضية طبيب بني مزار المعروفة إعلاميًا بـ«عنتيل الصعيد». وأفادت صحيفة "المصري اليوم" إن جهات التحقيق قامت باستدعاء عدد من السيدات الضحايا ،من بينهن زوجة رجل مهم، لسماع أقوالهن في الواقعة بعد أن اعترف «العنتيل» بأسمائهن، وارتيادهن عيادته الخاصة بالعلاج الطبيعي وأمراض السمنة.

وكشفت المصادر إن جهات التحقيق المختصة، لم تتلق حتى الآن أي بلاغات من أزواج السيدات، لذلك سيتم الاستماع إلى أقوال السيدات اللاتي ظهرن مع «عنتيل الصعيد» فقط وطبقا للقانون لن يتم توجيه لهن إلا من خلال دعوى من الزوج.



وقالت التحريات إن «عنتيل الصعيد» يعمل طبيب علاج طبيعي وأمراض سمنة، استغل اكثر من 30 سيدة ارتدن عيادته وصورهن في أوضاع مخلة

وذكر التحريات أن المتهم حضر جلسة اليوم مع 4 متهمين قاموا بنشر مقاطع فيديو وصور مخلة للآداب العامة تم الحصول عليها من تليفون المتهم، وابتزازهم له بهدف الحصول على مبالغ مالية، وطلبت جهات التحقيق استكمال التحريات عن نشاط الطبيب والشقة التي قام باستئجارها لتصوير هذه المقاطع فيها .

كانت مصادر أمنية كشفت عن القبض على 4 متهمين تسببوا في كشف حقيقة «عنتيل الصعيد» بنشر مقاطع فيديو وصور مخلة للآداب العامة تم الحصول عليها من تليفون، وقاموا بكشف المستور بعد رفضه ابتزازهم له والاستجابة لمطالبهم في الحصول على مبالغ مالية مقابل التستر على فضائحه.

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