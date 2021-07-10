فرقة «ستريو48» تفتتح فعاليات «رام الله للرقص المعاصر»

المصدر: الضفة الغربية ■ رويترز

افتتحت فرقة «ستريو48» الفلسطينية فعاليات الدورة الـ15 لمهرجان رام الله للرقص المعاصر، على خشبة مسرح قصر رام الله الثقافي. وقدمت الفرقة التي تأسست في مدينة نابلس في عام 2014 عرضها بعنوان «رحلة إلى القدس»، بمشاركة ثلاث راقصات وخمسة راقصين.

وأطلق الراقصون العنان لأجسادهم لتروي حكايات متعددة على خلفية موسيقية باستخدام مجموعة من الكراسي، رافقت أداءهم على خشبة المسرح. وتشارك في فعاليات المهرجان، الذي يقام هذا العام تحت شعار «البعيد عنك قريب»، 16 فرقة فلسطينية، ستؤدي عروضها على المسرح مباشرة أمام الجمهور، وأربع فرق أخرى عربية ودولية ستقدم عروضها من خلال شاشة عرض.

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